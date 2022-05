Elise Mertens strandt in dubbelspel Roland Garros in 1/8e finales

Elise Mertens won in het dubbelspel al de Australian Open, Wimbledon en de US Open. Enkel Roland Garros ontbreekt nog op haar erelijst.



Aan de zijde van de Russin Veronika Koedermetova was Mertens in Parijs het 2e reekshoofd. In de vorige ronde stuurden ze nog Kirsten Flipkens naar huis.

Tegen de Chinezen Xu en Yang was het vandaag andere koek. Bij een 5-4-achterstand in set 1 gomden Mertens en Koedermetova nog 2 setpunten uit, maar het 3e setpunt was er te veel aan.

Mertens mocht wel juichen in het 2e bedrijf (2-6). In de 3e set wervelden de Chinezen naar een 5-1-bonus. 4 matchpunten konden Mertens en haar Russische partner nog wegwerken. Maar dat was uitstel van executie.

De partij duurde 2 uur en 24 minuten.