Elise Mertens mag ook in het enkelspel een ronde verder in Straatsburg

Elise Mertens lag de voorbije maand in de lappenmand met een beenblessure die haar onder meer de Masters 1.000-toernooien van Madrid en Rome kostte. Zondag maakte ze in Straatsburg al een succesvolle rentree in het dubbelspel, vandaag won ze ook haar eerste enkelpartij in een maand tijd.



Mertens kreeg in de 1e ronde in Straatsburg Carole Monnet tegenover zich. De Française, de nummer 249 van de wereld, mocht deelnemen met een wildcard, maar bleek niet opgewassen tegen onze landgenote. Mertens won met 7-5 en 6-4.