Elise Mertens botst op ijzersterke tiener Cori Gauff in 4e ronde Roland Garros

Na haar vlotte zege in haar derde ronde in Parijs kon Elise Mertens met ambitie haar vierde ronde ingaan. Daar trof ze met Cori "Coco" Gauff wel een 18-jarige tennissensatie, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck al naar huis had gestuurd.

Maar Mertens toonde in de eerste set dat ze de laatste tijd goed op dreef is. Tot tweemaal toe ging ze door de service van de Amerikaanse, al had die laatste wel telkens een antwoord in huis.

Tot 4-5 bleven beide speelsters daarna "on serve", maar op het slechtst mogelijke moment moest Mertens opnieuw een break toestaan. Gauff pakte zo de eerste set: 4-6.

In de tweede set greep Gauff al snel het momentum. Bij Mertens begonnen de frustraties zich op te stapelen, de Belgische worstelde met zichzelf. Gauff trok er zich niets van aan en stormde in sneltempo en met tweemaal een "love game" naar een 0-4-voorsprong.

Mertens moest hopen op een mirakel, maar dat kwam er niet. Gauff maakte het met krachtig en solide tennis genadeloos af: 0-6. Voor Mertens, de laatste landgenoot in het enkelspel in Parijs, zit het toernooi er zo op. In het dubbelspel komt ze wel nog in actie.