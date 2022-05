Een dag na zijn 1.000e zege steekt Novak Djokovic ook het toernooi van Rome op zak

Novak Djokovic kwam in de Italiaanse hoofdstad met vertrouwen op de baan. De Serviër had in de halve finales zijn 1.000e ATP-zege van zijn loopbaan behaald en bovendien had hij de geschiedenis aan zijn kant tegen Stefanos Tsitsipas.



De Griek verloor zijn vorige 4 duels met Djokovic, waaronder de finale van Roland Garros in 2021. En ook zondag in Rome had Tsitsipas aanvankelijk geen verhaal tegen een haast foutloos spelende Djokovic, die zijn tegenstander niks gunde en in sneltempo de 1e set binnenhaalde met een droge 6-0.



Tsitsipas had in het Foro Italico wel het publiek op zijn hand en dat leek de Griek te helpen in de 2e set, waarin hij beter voor de dag kwam. Bovendien kon Djokovic zijn hoge niveau van de 1e set ook niet helemaal doortrekken.



Bij 5-2 voor Tsitsipas leek een 3e set in de maak, maar toch liet de nummer 5 van de wereld zich nog de kaas van het brood eten. Djokovic sleepte nog een tiebreak uit het vuur en daarin maakte hij het af met zijn eerste matchpunt.



Voor de nummer 1 van de wereld is het zijn eerste toernooizege van 2022. En die komt op een goed moment, één week voor de start van Roland Garros.