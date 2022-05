Dominic Thiem is het winnen verleerd bij rentree: 5x verlies, 162e van wereld

De 28-jarige Thiem stelde een paar keer zijn rentree uit, die was uiteindelijk voor 29 maart in de Challenger van Marbella. De Oostenrijker verloor er in de eerste ronde, net als in de 4 andere toernooien die volgden: Belgrado, Estoril, Madrid en Rome.



Vanavond in de Italiaanse hoofdstad was Fabio Fognini zijn tegenstander. Als 57e van de wereld was de Italiaan de hoogst geplaatste opponent van Thiem in 2022. Het werd 6-4, 7-6 (7/6) na 1 uur en 54 minuten.



Thiem was in 2018 en 2019 finalist in Roland-Garros, het is weinig waarschijnlijk dat de winnaar van 17 ATP-titels (waaronder 1 grandslamtitel met de US Open in 2020) vanaf 22 mei in de nieuwe editie potten kan breken.



Het zat Thiem fysiek wel niet mee: buiten zijn polsletsel kreeg hij in april ook af te rekenen met een covidbesmetting.