David Goffin staat in de tweede ronde van Roland Garros na viersetter

16 uur 28. Met een bal op de lijn maakt Goffin het af! . David Goffin staat verdiend in de volgende ronde. De beslissing viel toen Goffin bij een 3-3-stand door voor de tweede keer door de opslag van Lehecka ging. Zo kon Goffin het afmaken op zijn eigen opslag bij een 4-5-stand. Goffin kreeg twee matchpunten en maakte het meteen af met een bal op de lijn. Tot groot jolijt van de vele Belgische fans in de tribunes. .

clock 15:44

15 uur 44. Set drie is kopie van de eerste. David Goffin staat opnieuw op voorsprong. Net als in de eerste set ging hij meteen door de opslag van Lehecka. Dat deed hij over in het derde spelleltje, waardoor hij op een 4-0-voorsprong kwam. Daarna moest hij ook wel een opslagspel inleveren, maar dat deerde onze landgenoot niet meer. Goffin sloeg dubbel zoveel winners en beperkte het aantal fouten. .