David Goffin opent knap in Rome met winst tegen nummer 12 Hurkacz

Een herboren Goffin kon zijn geluk vorige week niet op: hij liet dan wel 4 matchballen liggen tegen Nadal, maar na meer dan 3 uur en 6-3, 5-7, 7-6 (11/9) voelde hij zich weer de speler van weleer. En dat na meerdere moeilijke maanden.



Op dat elan ging onze nummer 48 vandaag voort tegen het 11e reekshoofd. De twee hadden wat breakpunten weg te werken, de Pool 5, de Belg 4. In de tiebreak keek Goffin tegen 3 setpunten aan, maar hij draaide de rollen nog om en verzilverde zijn 2e setbal.



De opslag van Goffin draaide wat minder in de 2e set, maar nu kon hij wel een break versieren: 3-5. Hij mocht serveren voor de match, maar kreeg een rebreak op zijn bord.



Bij 4-5 voor kreeg Goffin een matchbal, maar dat was nog niet de goeie. Hurkacz ging weer naar een tiebreak. Daarin was Goffin, in hun eerste onderlinge duel, baas: van 6/1 ging het bij de 3e matchbal naar 7/2.



In de volgende ronde wacht de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP-38), die opende met een zege in 2 sets (6-3 en 6-4) tegen de Italiaanse wildcard Flavio Cobolli (ATP-150). Ook dit wordt een eerste keer voor Goffin.



Onze 31-jarige landgenoot spoelde in april met de eindzege in Marrakech een lange reeks erg moeilijke maanden door, waarin hij weinig potten brak en steeds verder wegzakte op de ATP-ranking.