David Goffin maalt niet om verloren 1e set en stuurt Frances Tiafoe in 3 uur naar huis

15 uur 43. Goffin maakt het af na 3 uur in 4 sets. David Goffin staat in de derde ronde. Een break in het negende spel van de 4e set volstond. De Belg maakte het af bij zijn tweede matchpunt. De vreugde bij Goffin is enorm. .

14 uur 13. David Goffin herstelt het evenwicht en dankt de netrand . David Goffin zit opnieuw helemaal in de wedstrijd. Hij heeft er wel voor moeten knokken...en kreeg een beetje hulp van de netrand op een belangrijk moment. Bij 5-5 en 30-30 sloeg Goffin de bal tegen de netrand. Tiafoe kon alleen nog maar toekijken en zag de bal nipt binnen vallen. De Amerikaan kon er na de 6-5 voor Goffin wel nog 6-6 van maken, maar in de tiebreak was Goffin heer en meester: 7-1. .

clock 21:50

21 uur 50. Goffin tegen hardhitter Tiafoe in ronde 2. David Goffin (ATP-48) weet dat hij in de tweede ronde van Roland Garros met de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-27), begin deze maand finalist in Estoril, een sterke tegenstander treft. "Maar het is wel een haalbare kaart", verklaarde de 31-jarige Belg gisteren. "Moeilijk wordt het wel. Het is misschien niet zijn natuurlijke ondergrond, maar Tiafoe heeft altijd al goed gespeeld op gravel. Hij serveert goed, glijdt goed over het gravel, heeft een vrij zware forehand en kan met zijn backhand, die hij vroeg neemt, in het terrein komen. Hij beschikt over alle wapens die hij nodig heeft op deze ondergrond. Dat hij in Estoril de finale bereikte, heeft me dan ook helemaal niet verbaasd. Hij kan zo'n toernooi winnen." Zelf zit Goffin na een moeilijke start van het seizoen weer op het goede spoor. "Het was vooral door een gebrek aan matchritme dat ik wedstrijden verloor. Bij het begin van het gravelseizoen won ik wel een paar wedstrijden op een rij en was ik vertrokken." .