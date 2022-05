David Goffin maakt zich op voor clash met Rafael Nadal

Rafael Nadal vroeg aan de organisatoren om zijn wedstrijd, die gisteren in de avond stond gepland, naar de namiddag te verplaatsen. Zo kon hij 's avonds de wedstrijd van zijn favoriete voetbalteam Real Madrid meepikken. Gelukkig voor Nadal gehoorzaamden de organisatoren. De Spanjaard zal opgelucht zijn dat hij de fenomenale comeback van Real in de Champions League niet heeft moeten missen.

09 uur 46. Nadal is bezig aan zijn wederoptreden na ribblessure. Voor Nadal is het nog maar zijn eerste graveltoernooi van 2022. Een stressfractuur aan zijn ribben hield hem een zestal weken aan de kant. In de tweede ronde - Nadal was vrij in de eerste - gaf hij alvast een fitte indruk. De Serviër Miomir Kecmanovic werd al bij al gemakkelijk opzij gezet (6-1, 7-6). .