David Goffin krijgt trainingspartner tegenover zich: "Wordt een moeilijke, maar mooie wedstrijd"

13 uur 41. David speelt heel goed momenteel. Sinds de start van het gravelseizoen heeft hij zijn topniveau weer gevonden. Hij is weer een gevaarlijke speler. Het zal knokken worden. . Hubert Hurkacz.

11 uur 41. Ik zal moeten spelen zoals in Rome. Ik zal proberen hem veel te laten lopen en hem uit te putten, zoals tegen Tiafoe. Het wordt een mooie wedstrijd. David Goffin.

David Goffin opent knap in Rome tegen nummer 12 Hurkacz: "Grote overwinning"

11 uur 38. "Hubi" is een zeer aardige speler, waarschijnlijk een van de aardigste op het circuit. Hij verblijft in Monaco, waar we vaak samen trainen. David Goffin.