David Goffin begint uitstekend in Madrid met zege tegen Aslan Karatsev

David Goffin vond dit seizoen op gravel het goede gevoel terug na een lange vrije val op de wereldranking. De 31-jarige Belg trof met Aslan Karatsev wel een kwaaie klant. De Russische hardhitter bereikte vorig jaar nog de halve finales op de Australian Open.

Maar Goffin toonde in de eerste set waarom hij ooit een toptienspeler is geweest. Met solide tennis en veel variatie liet hij Karatsev nooit in zijn spel komen. Met een vlotte 6-2 pakte hij de eerste set.

In set twee leken we van hetzelfde laken een broek te krijgen, want Goffin drukte Karatsev met een snelle break meteen weg. Goffin had de wedstrijd onder controle en kon bij 5-3 serveren voor de winst.

Maar plots stokte de machine. Karatsev knokte zich terug, Goffin leek te twijfelen. Goffin moest zich herstellen en deed dat ook, bij 5-5 tankte hij vertrouwen met een "love game", waarna hij met een nieuwe break de wedstrijd afmaakte.

In de tweede ronde treft Goffin met Pablo Carreno-Busta mogelijk een reekshoofd, al moet de Spanjaard zich dan wel nog voorbij de Nederlander Botic van de Zandschulp zien te werken. In ronde drie wacht mogelijk een treffen met Rafael Nadal.