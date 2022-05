Coach Mertens: "Gratsjeva maakt geen fouten, dus Elise zal agressief moeten spelen"

Elise zal zelf moeten aanvallen en niet de fout afwachten, want Gratsjeva maakt geen fouten. Ze maakt een stevige opmars in het klassement. De enige manier waarop je het verschil kunt maken tegen haar is door agressief te zijn.

21 uur 47. Elise zal zelf moeten aanvallen en niet de fout afwachten, want Gratsjeva maakt geen fouten. Ze maakt een stevige opmars in het klassement. De enige manier waarop je het verschil kunt maken tegen haar is door agressief te zijn. Simon Goffin (coach Mertens).

clock 21:43

21 uur 43. Het was niet slecht dat Elise niet hoefde te spelen in de 2e ronde. Ze komt pas terug uit blessure en een beetje rust na die zware matchen in Straatsburg was welgekomen. Ze heeft een dubbel gespeeld om haar ritme te behouden. Simon Goffin (coach Mertens).