Belgisch dubbelsucces duurt voort: Greet Minnen bereikt kwartfinales na slijtageslag

Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann schaarden zich gisteren al bij de laatste 8 duo's, vanmiddag voegde Greet Minnen zich met Anna Bondar bij dat rijtje.

Ze versloegen de Poolse Alicja Rosolska en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe in drie sets: 6-7 (4/7), 7-5 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 44 minuten.

In de kwartfinales wachten de Tsjechische Lucie Hradecka en Indiase Sania Mirza of de Amerikaanse tandem Cori Gauff/Jessica Pegula, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck met haar Roemeense partner Monica Niculescu wipte.