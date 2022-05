Avontuur van Bonaventure zit er al in eerste ronde op: "Frustrerend, want ik moest nog maar enkele games winnen"

Zo scoren de Belgische vrouwen 2 op 4 in de eerste ronde: Elise Mertens en Alison Van Uytvanck stootten door, Maryna Zanevska en Bonaventure zijn uitgeschakeld. Straks komt Greet Minnen nog in actie, morgen David Goffin.

Ook in de tweede set maakte onze landgenote een sterke indruk, maar bij 5-5 moest ze toch het hoofd buigen. Een mentale dreun voor Bonaventure, die snel tegen een 3-0-achterstand aankeek in de beslissende set.

Het kon Aventure niet afschrikken. Na een snelle 2-0-voorsprong voor Andreescu kwam de poulain van Steve Darcis in haar ritme. Met haar stevige forehand liet Bonaventure de Canadese lopen: 6-3 in de eerste set.

De loting was niet mals voor Ysaline Bonaventure bij haar eerste kennismaking met de hoofdtabel van Roland Garros. Bianca Andreescu is dan wel wat weggezakt op de WTA-ranking, in 2019 won de Canadese wel nog de US Open.

"Anderhalve set lang voelde ik me de betere speelster"

Ysaline Bonaventure leek op weg naar een mooie en eerste zege op Roland Garros. "Anderhalve set lang voelde ik me de betere speelster", vertelt de 27-jarige tennisster, "toch begon ik te twijfelen en fouten te maken."

"Daardoor kwam ze helaas terug in de wedstrijd. Tegen zulke speelsters moet ik mijn kansen benutten, weet ik."

"Frustrerend is het", geeft Bonaventure toe. "Ik moest nog maar enkele games winnen."

"Zoveel wedstrijden op dit niveau heb ik nog niet gespeeld. Die ervaring mis ik. Ik had me aan het plan moeten houden. Dat heb ik helaas niet gedaan", vertelt Bonaventure, die voor de coronapandemie de Spaanse topper Muguruza nog verslagen had in de Fed Cup.

"Mentaal en fysiek heb ik het moeilijk gehad", vertelt ze. "Gelukkig is dat achter de rug. "Ik ben erachter gekomen dat het leven van een tennisprof nog zo slecht niet is. Het reizen is zwaar, maar ik blijf heel positief en kijk vol trots terug op deze wedstrijd."