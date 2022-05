Avontuur van Bonaventure in Parijs zit er al in de eerste ronde op

De loting was niet mals voor Ysaline Bonaventure bij haar eerste kennismaking met de hoofdtabel van Roland Garros. Bianca Andreescu is dan wel wat weggezakt op de WTA-ranking, in 2019 won de Canadese wel nog de US Open.

Het kon Aventure niet afschrikken. Na een snelle 2-0-voorsprong voor Andreescu kwam de poulain van Steve Darcis in haar ritme. Met haar stevige forehand liet Bonaventure de Canadese lopen: 6-3 in de eerste set.

Ook in de tweede set maakte onze landgenote een sterke indruk, maar bij 5-5 moest ze toch het hoofd buigen. Een mentale dreun voor Bonaventure, die snel tegen een 3-0-achterstand aankeek in de beslissende set.

Een regenpauze gaf Bonaventure nog een kans om te herbronnen, maar het kon niet baten. Andreescu maakte het af met 6-0. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 14).

Zo scoren de Belgische vrouwen 2 op 4 in de eerste ronde: Elise Mertens en Alison Van Uytvanck stootten door, Maryna Zanevska en Bonaventure zijn uitgeschakeld. Morgen komt David Goffin nog in actie.