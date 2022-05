Vorig jaar moest hij nog het hoofd buigen in de finale in Lyon, dit jaar kon Cameron Norrie (ATP 11) wel het graveltoernooi op zijn palmares schrijven. De Brit klopte in de finale de Slovaak Alex Molcan (ATP 47) in drie sets, goed voor zijn 4e ATP-titel. Norrie trekt zo met een vertrouwensboost naar Roland Garros, de 26-jarige Brit raakte nog nooit voorbij de 3e ronde op een grandslamtoernooi.