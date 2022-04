Vier op een rij voor 's werelds nummer 1 Iga Swiatek in Stuttgart

Swiatek kan het dus ook na de overstap van hardcourt naar gravel. Ze ging meteen door de opslag van haar opponente en gaf dat niet meer weg.



Sabalenka knokte voor wat ze waard was in set 2. Bij 3-2 achter had de Wit-Russin heel wat ballen op 3-3, maar ze ging finaal door de knieën.



Voor Sabalenka was het de 2e finale op een rij in Stuttgart, vorig jaar won Ashleigh Barty. Omdat de Australische stopte, kreeg de Poolse de nummer 1 in de schoot geworpen.