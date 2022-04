Tennissensatie Carlos Alcaraz (18) komt top tien van wereldranglijst binnen na winst tegen Tsitsipas

Het duel tegen de Griek Stefano Tsitsipas was allesbehalve een gemakkelijke opdracht voor de 18-jarige Spanjaard. Afgelopen zondag won de Griek nog het Masters-toernooi van Monte Carlo.

Het zag er nochtans goed uit voor Alcaraz. In de tweede set leek de Spanjaard op weg om de klus te klaren, na een 6-4 en 4-1 voorsprong. Maar Tsitsipas toonde veerkracht en rees de punten plots aan elkaar. In de derde set herpakte Alcaraz zich al snel, hij liep uit tot 4-0 en ditmaal gaf hij zijn riante voorsprong niet uit handen.

Voor Alcaraz was het al zijn tweede zege van de dag. Eerder op de dag had hij zijn landgenoot Jaume Munar (ATP 101) al met 6-3 en 6-3 verslagen. Het drukke speelschema werd veroorzaakt door de vele regenval in Barcelona.

In de halve finale neemt Alcaraz neemt het op tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP 25). De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15) en de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 19) spelen de andere halve finale.

Alcaraz is de jongste speler in de top 10 van de wereldranglijst sinds... Rafael Nadal. Daardoor zal de vergelijking met tennisicoon Rafael Nadal alleen maar vaker worden gemaakt, ook de intussen 35-jarige Spanjaard kwam als tiener de top 10 van de wereldranglijst binnen na winst in het ATP-toernooi van Barcelona.