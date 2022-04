Swiatek zet nieuwe status van nummer 1 in de verf met "Sunshine Double"

Iga Swiatek heeft met haar 17e overwinning op rij het WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Poolse, die binnenkort nummer 1 van de wereld is, klopte Naomi Osaka en is pas de vierde vrouw die erin slaagt om Indian Wells en Miami - de zogenaamde Sunshine Double - te winnen in één seizoen.