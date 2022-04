Stefanos Tsitsipas klopt toernooirevelatie Davidovich en verlengt zijn titel in Monte Carlo

Terwijl Tsitsipas zich voorbij onder meer Zverev voor het tweede jaar op rij naar de finale van het toernooi in Monte Carlo had gemept, ging alle aandacht in het luxeparadijs naar de jonge Spanjaard Davidovich.

Het spektakelbeest bleefde een droomweek, waarin hij onder andere Novak Djokovic, onze David Goffin, Indian Wells-winnaar Taylor Fritz en Grigor Dimitrov naar huis had gestuurd. Zo plaatste hij zich voor zijn eerste ATP-finale ooit.

In die finale leek Davidovich aanvankelijk gewoon verder te drijven op zijn roze wolk: hij ging al snel door de opslag van Tsitsipas. Maar de Griek zou niet zomaar zijn titel in Monte Carlo afgeven en stelde al even snel orde op zaken. Bij 3-4 ging hij nogmaals door de opslag van Davidovich, een voorsprong die hij niet meer afgaf: 4-6 in set één.

Een klopje voor Davidovich, die ook in set twee meteen zijn opslag moest afgeven. De walk-over leek ingezet, maar plots schudde de Spanjaard nog wat wilskracht uit zijn mouw. Hij vocht terug en hield tot 6-6 gelijk tred met Tsitsipas.

Een tiebreak moest beslissing brengen en daarin toonde Tsitsipas het verschil in klasse. Met 7-3-cijfers maakte hij het autoritair af. Tsitsipas pakt zo zijn tweede titel op rij Monaco, Davidovich besluit zijn droomweek niet met de oppergaai.