Roeblev klopt thuisspeler Djokovic en schrijft ATP-toernooi van Belgrado op palmares

Voor aanvang van de finale in Belgrado kreeg Roeblev een lastige opdracht voorgeschoteld. De Rus stond namelijk tegenover thuisspeler Djokovic, een tegenstander waar hij nog nooit eerder van kon winnen.



Roeblev begon uitstekend aan de finale en ging in set 1 meteen twee keer door de opzet van de nummer 1 van de wereld. 2-6 was het verdict na een set met knap tennis.



In de set 2 toonde Djokovic een ander gezicht, maar ook Roeblev hield zijn niveau hoog. Uiteindelijk ging de Serviër toch met setwinst aan de haal na 7-4 in de tiebreak.



Set 3 moest dus beslissen wie de beker de lucht in mocht steken. Daarin kreeg Djokovic een totale inzinking, waarna Roeblev de zege met 0-6 over de streep trok.

Voor de Rus is het zijn 3e ATP-zege dit jaar, na Marseille en Dubai.