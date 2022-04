Nog maar 18 jaar en nu al zijn vierde ATP-toernooi gewonnen: Carlos Alcaraz

Maandag was Carlos Alcaraz de jongste speler geworden die de top tien van het mannentennis haalde sinds Rafael Nadal. Dat bewijs van talent onderstreepte hij in eigen land door eerst de finale te halen en daarin zijn landgenoot Pablo Carreno Busta te kloppen.

Alcaraz ging een keer door de opslag van zijn tegenstander in de eerste set en twee keer in de tweede set. Een overtuigende zege met 6-3 en 6-2 was zo een feit na een uur en zeven minuten.

Het is de vierde titel voor de 18-jarige Alcaraz, de derde op gravel. In 2021 won hij in Umag en eerder dit jaar in Rio de Janeiro en Miami. Maandag komt hij op de negende plaats voor het eerst de top tien van de ATP-ranking binnen.