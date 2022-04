Na 2 dagen wachten kan zieke Alison Van Uytvanck niet spelen in Istanbul

Van Uytvanck zou het opnemen tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-41), het zesde reekshoofd. Die treft nu haar landgenote en "lucky loser" Jaimee Fourlis (WTA-236).



De eerste wedstrijd van Van Uytvanck was eerst maandag geprogrammeerd, maar door het slechte weer in de regio werd de match een dag verlaat. De wedstrijd verschoof gisteren opnieuw met een dag. Maar Van Uytvanck komt dus helemaal niet aan tennissen toe in Turkije.



Later vandaag is het uitkijken naar topreekshoofd Elise Mertens (WTA-23). Zij treft in de eerste ronde de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-76).



Greet Minnen (WTA-78) sneuvelde gisteren in de eerste ronde tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA-37).