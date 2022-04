LIVE: David Goffin is op weg naar toernooiwinst in Marrakech na sterke remonte

Fase per fase

Fase per fase

17:54 17 uur 54.

17:50 17 uur 50. Kloof blijft staan: 2-4. De wedstrijd is weer wat meer in evenwicht. Daar maalt David Goffin niet om, want hij houdt zijn opslagspelletjes - en dus ook zijn voorsprong - goed vast. . Kloof blijft staan: 2-4 De wedstrijd is weer wat meer in evenwicht. Daar maalt David Goffin niet om, want hij houdt zijn opslagspelletjes - en dus ook zijn voorsprong - goed vast.

17:36 17 uur 36. Goffin stoomt door: 0-2. David Goffin heeft de goeie flow helemaal te pakken en gaat door de opslag van zijn Slovaakse tegenstander. Die ergert zich almaar meer aan zijn eigen foutjes. Goffin dicteert het spel. . Goffin stoomt door: 0-2 David Goffin heeft de goeie flow helemaal te pakken en gaat door de opslag van zijn Slovaakse tegenstander. Die ergert zich almaar meer aan zijn eigen foutjes. Goffin dicteert het spel.

17:36 17 uur 36.

17:24 17 uur 24. Bordjes in evenwicht: 3-6. David Goffin trekt de scheve situatie recht en hangt de bordjes in evenwicht. Hij haalt opnieuw het niveau van zijn halve finale. Kan hij dat doortrekken richting toernooiwinst? . Bordjes in evenwicht: 3-6 David Goffin trekt de scheve situatie recht en hangt de bordjes in evenwicht. Hij haalt opnieuw het niveau van zijn halve finale. Kan hij dat doortrekken richting toernooiwinst?

17:16 17 uur 16. Rollen helemaal omgekeerd: 2-5! De wedstrijd is in de tweede set volledig gekanteld. Nu is het Alex Molcan die loopt te mekkeren op het veld door een opeenstapeling van fouten. Goffin lijkt zijn motor lijkt warmgedraaid: hij stoomt door naar een 2-5-voorsprong. . Rollen helemaal omgekeerd: 2-5! De wedstrijd is in de tweede set volledig gekanteld. Nu is het Alex Molcan die loopt te mekkeren op het veld door een opeenstapeling van fouten. Goffin lijkt zijn motor lijkt warmgedraaid: hij stoomt door naar een 2-5-voorsprong.

17:05 17 uur 05. David Goffin knokt zich weer in de partij: 2-2. David Goffin schudt de frustraties van zich af en herpakt zich. Zijn slagen krijgen meer lengte en de Belg wordt geduldiger in de rally's. Dat levert hem een breakkans op, die hij ook verzilvert. Game on. . David Goffin knokt zich weer in de partij: 2-2 David Goffin schudt de frustraties van zich af en herpakt zich. Zijn slagen krijgen meer lengte en de Belg wordt geduldiger in de rally's. Dat levert hem een breakkans op, die hij ook verzilvert. Game on.

16:53 16 uur 53. Goffin meteen in de problemen: 1-0. Ook in de tweede set komt David Goffin meteen in de problemen. Hij heeft moeite met de diepe slagen van Molcan en moet - na een felbevochten rally - een break toegeven. . Goffin meteen in de problemen: 1-0 Ook in de tweede set komt David Goffin meteen in de problemen. Hij heeft moeite met de diepe slagen van Molcan en moet - na een felbevochten rally - een break toegeven.

16:50 16 uur 50.

16:41 16 uur 41. Einde set 1: 6-3. De eerste set gaat naar de Slovaak. David Goffin won zijn opslagspel nog, maar bij de poging van Molcan was het meteen raak: 6-3. . Einde set 1: 6-3 De eerste set gaat naar de Slovaak. David Goffin won zijn opslagspel nog, maar bij de poging van Molcan was het meteen raak: 6-3.

16:34 16 uur 34. Goffin serveert om in de set te blijven: 5-2. Alex Molcan tennist op een hogere versnelling dan Goffin in de eerste set. De Belg klampt aan, maar kan het tempo voorlopig niet volgen. Hij serveert om in de set te blijven. . Goffin serveert om in de set te blijven: 5-2 Alex Molcan tennist op een hogere versnelling dan Goffin in de eerste set. De Belg klampt aan, maar kan het tempo voorlopig niet volgen. Hij serveert om in de set te blijven.

16:33 16 uur 33.

16:25 16 uur 25. Rebreak boven rebreak: 3-1. Een opsteker voor Goffin: onze landgenoot snoept de service game van zijn tegenstander af. Maar die is niet onder de indruk en geeft de Belg een koekje van eigen deeg. . Rebreak boven rebreak: 3-1 Een opsteker voor Goffin: onze landgenoot snoept de service game van zijn tegenstander af. Maar die is niet onder de indruk en geeft de Belg een koekje van eigen deeg.

16:17 16 uur 17. Goffin moet meteen achtervolgen: 2-0. David Goffin komt niet goed uit de startblokken op het gravel in Marokko. De Belg moet meteen zijn eerste opslagspelletje uit handen geven. Molcan staat er wel meteen en pakt uit met een paar stevige backhand winners. . Goffin moet meteen achtervolgen: 2-0 David Goffin komt niet goed uit de startblokken op het gravel in Marokko. De Belg moet meteen zijn eerste opslagspelletje uit handen geven. Molcan staat er wel meteen en pakt uit met een paar stevige backhand winners.

16:17 16 uur 17.