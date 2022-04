David Goffin zet zijn zegereeks voort op het gravel van Monte Carlo

Na een periode vol kommer en kwel lijkt David Goffin herboren. In Marrakech zette hij de kroon op het werk na een geslaagde week, in Monaco boekte hij zijn 6e zege op een rij.

In de eerste set forceerde Goffin in het vijfde spelletje een break, in de tweede set verloor kwalificatiespeler Lehecka meteen zijn opslagspel en daar betaalde hij een prijs voor.

In de tweede ronde treft de Belgische nummer 1 de Brit Daniel Evans (ATP-27).

Neemt Goffin ook de volgende horde, dan staat hij in de achtste finales mogelijk tegenover de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Die moet dan wel nog de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) uitschakelen.

Goffin kreeg in Monte Carlo een wildcard voor de hoofdtabel. In 2017 bereikte hij de halve finales op het prestigieuze graveltoernooi.