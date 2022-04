David Goffin trakteert zichzelf op duel met Djokovic-killer in Monte Carlo

Daniel Evans is een beetje het zwarte beest van David Goffin. Onze landgenoot won tot vandaag nog nooit van de Brit, zo schakelde Evans Goffin dit jaar nog uit in de eerste ronde van de Australian Open.

In Zuid-Frankrijk maakte Goffin een einde aan zijn slechte reeks in erg moeilijke en winderige omstandigheden.

In de eerste set had Goffin nog een tiebreak nodig, in de tweede set was hij helemaal los.Hij kwam snel 5-1 voor en gaf dat voordeel niet meer af.

In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de Spanjaard Davidovich (ATP-46), die het verrassend haalde van Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.