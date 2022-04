David Goffin lijdt in Monte Carlo eerste gravelnederlaag van het seizoen

Alejandro Davidovich had eerder al indruk gemaakt in Monte Carlo door de nummer één van de wereld, Novak Djokovic, naar huis te sturen. En ook tegen Goffin maakte hij een uitstekende start.

De Spanjaard liep in de eerste set uit tot 4-1, maar Goffin toonde karakter en kwam terug tot 4-4. Alleen kon Goffin dat niet volhouden en verloor hij de eerste set uiteindelijk met 6-4.

De tweede set leek op een déjà-vu. Davidovic liep opnieuw uit tot 4-1 en deze keer had Goffin geen antwoord klaar. Na 1u en 33 minuten was de match gespeeld. Voor Goffin betekent dat de eerste nederlaag op gravel dit seizoen. Zondag stak hij in het Marokkaanse Marrakech zijn zesde ATP-titel op zak.