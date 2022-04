David Goffin bereikt voor het eerst dit seizoen halve finales van tennistoernooi

David Goffin is al een hele week vertrouwen aan het tanken in Marokko. Gisteren boekte hij tegen de Spaanse veteraan Pablo Andujar zijn 300e ATP-zege.



In de kwartfinales ging vandaag een andere Spanjaard voor de bijl: Roberto Carballes Baena (ATP-79). Goffin liet zich in de tiebreak in set 1 eerst nog ringeloren, maar was daarna niet meer te houden.

Na 2 uur en 35 minuten had Goffin de klus geklaard in 3 sets.



Morgen speelt Goffin tegen de Argentijn Coria of de Fransman Gasquet voor een plek in de finale.



Het wordt Goffins eerste halve finale sinds 27 februari vorig jaar. Toen knokte onze landgenoot zich zelfs naar toernooiwinst in Montpellier.