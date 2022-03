Rafael Nadal ontsnapt weer, deze keer na 2,5 uur voor drie sets

Schrijf Rafael Nadal nooit af. Nooit. Dat weet nu ook de jonge Amerikaan Sebastian Korda.

De zoon van de voormalige Australian Open-kampioen Petr Korda had ei zo na een stunt te pakken. Na vlotte winst in set 2 (6-1) leidde hij met 5-2 in de beslissende.

Nadal stond met de rug tegen de muur in een kolkende arena. Dan is de Spaanse stier op zijn best.

De 21-voudige grandslamkampioen wist zich los te rukken en een tiebreak uit het vuur te slepen.

Na bijna 2,5 uur tennis stapte hij toch als winnaar van het terrein. Het Amerikaanse publiek at uit z'n hand.