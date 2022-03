Rafael Nadal is nog net beter dan "nieuwe Nadal" Carlos Alcaraz: "Hij heeft 1.000 levens"

Carlos Alcaraz wordt gezien als "de nieuwe Nadal". De youngster staat 19e op de wereldranking, Nadal nog steeds op 4. Vorig jaar in Madrid bij hun eerste ontmoeting was het verschil nog groot: 6-1, 6-2 in Madrid. Dat was nu even anders.



In heel winderige omstandigheden verloor Nadal meteen zijn opslag in het eerste spelletje, ging er dan wel op en over met twee breaks, maar kreeg meteen een rebreak aangesmeerd. Alcaraz werkte liefst 14 breakballen weg, maar moest finaal toch met een break de 1e set aan Nadal laten: 6-4.



In de 2e set verloor Nadal weer als eerste zijn opslag, door de windstoten zagen we zelfs 5 breaks op een rij, tot de jonge Spanjaard in het tiende spelletje nog eens standvastig was: 4-6.



De match werd nog intenser. In de 3e set volstond 1 break. De krijger in Nadal werkte eerst 3 breakballen weg en sloeg zelf toe in de 8e game. Op love maakte de winnaar van de Australian Open het uit.



In de finale wacht de Amerikaanse tennisser Taylor Fritz. De nummer 20 versloeg de Rus Andrej Roeblev met 7-5, 6-4. De 24-jarige Amerikaan plaatste zich zo voor zijn eerste Masters-finale. Hij is de eerste Amerikaan in de finale in Indian Wells sinds John Isner in 2012. (lees voort onder tweet)