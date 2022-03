Oekraïense Dajana Jastremska haalt finale in Lyon nadat ze week geleden nog haar land ontvluchtte

"Het was fantastisch om zoveel steun van het publiek te krijgen", vertelde Jastremska na afloop. "Het is ook dankzij hen dat ik de finale haal. Deze week was echt enorm bizar", hield de Oekraïense het kort.

Ze vluchtte vorige week na de Russische invasie samen met haar zus vanuit Odessa naar Roemenië en uiteindelijk naar Lyon. Waar ze prompt een wildcard voor het WTA-toernooi kreeg.

"Na twee nachten door te hebben gebracht in een ondergrondse parkeergarage hebben mijn ouders de beslissing genomen mij en mijn zusje te laten vertrekken uit Oekraïne", vertelde ze.

Jastremska kwam op met een Oekraïense vlag op haar schouders. Het niveau in de partij lag hoog en ze won de eerste set na een tiebreak (7/5). De Roemeense Cirstea won de 2e set, maar Jastremska ging uiteindelijk toch met de zege aan de haal: 7-6, 4-6 en 6-4.

In de finale neemt ze het op zondag op tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA-64). Ze versloeg eerder op de dag thuisspeelster Caroline Garcia met 6-2 en 7-5.