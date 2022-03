Elise Mertens (26) verdedigt als enige nog de Belgische kleuren in het vrouwenenkelspel in Miami. Het 20e reekshoofd (WTA-24), vrij in de 1e ronde, neemt het in de 2e ronde op tegen de 16-jarige Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA-249). Die kreeg een wildcard en wipte in de 1e ronde Danka Kovinic (WTA-66) met 6-0, 6-4. Volg hier de score.