Kirsten Flipkens weert zich enorm, maar mist duel met nummer 2 Swiatek in Miami

Flipkens kwam uit de kwalificaties en was dus al gerodeerd. Ze deed goed mee tegen Golubic. De 9 jaar oudere Flipkens werd in elke set wel als eerste gebroken, maar dat kon ze telkens ongedaan maken.



Zo ging het in de 1e set gelijk op tot 3-3, in de 2e en 3e tot 4-4. Maar Flipkens moest toch telkens meer breakballen wegwerken (14 van de 20 redde ze, tegenover 3 van de 8 voor Golubic). Dat maakte dat de Zwitserse 1 keer meer brak. En dat maakte het verschil.



Bij 4-4 in de beslissende set kwam Flipkens nog terug van 0-40 achter, maar Golubic ging toch door de opslag van onze landgenote en hield in het laatste spel haar opslag: 6-4, 4-6, 6-4.



Flipkens loopt een duel met 's werelds nummer twee Iga Swiatek mis. Die 20-jarige Poolse, vorige week winnares in Indian Wells, was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde en treft nu Golubic.