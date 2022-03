Iga Swiatek klopt Maria Sakkari in Indian Wells en wordt nummer 2 van wereld: "Ik wil meer"

De vrouwenfinale in Californië, gehinderd door de wind, stond bol van de fouten. Beide vrouwen sloegen 7 dubbele fouten, van de 17 spelletjes werden er 9 gebroken. Swiatek gaf al in het eerste opslagspelletje haar service prijs, maar er volgden meteen nog 3 breaks. Set 1 kende liefst 7 breaks, naar dat stramien gaf Sakkari op eigen opslag ook de set uit handen.



De Griekse vermeed een 6-0 in de 2e set. Ze werkte breakballen weg voor 1-1, maar daarna was voor Swiatek de kous af. De Poolse won 5 games op een rij.



Swiatek wordt 2e van de wereld, achter Ashleigh Barty, die niet deelnam. Swiatek, halvefinalist in Melbourne en winnares van Roland Garros in 2020, stond nooit hoger dan WTA-2. Net als Sakkari op WTA-3.



"Het is surrealistisch om dat gevoel te beschrijven", gaf Swiatek mee. "Toch wil ik nog hoger, want ik voel dat de nummer 1 dichter en dichter komt."



Swiatek en Sakkari speelden vorig jaar 3 keer tegen elkaar, 3 keer won Sakkari. Vorige maand in Doha was Swiatek de betere in de halve finale in Doha en nu dus opnieuw.



Swiatek evenaart Agnieszka Radwanska als hoogste Poolse gerangschikte. Sakkari doet even goed als landgenoot Stefanos Tsitispas, die ook al eens derde van de wereld was.



Opvallend: de Poolse won dit jaar al 20 matchen en verloor er 3. Rafael Nadal, die de finale verloor van Taylor Fritz, zit aan 20-1.