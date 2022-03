Gefrustreerde Azarenka geeft er de brui aan tegen tiener Fruhvirtova in Miami: "Wil een pauze"

Fruhvirtova, die in de tweede ronde Elise Mertens versloeg, wist niet wat haar overkwam. De wildcardspeelster - nummer 279 van de wereld en derde bij de junioren - is de jongste in de 1/8e finales in Miami sinds Maria Sjarapova en Tatiana Golovin in 2004.



Fruhvirtova had de bovenhand in de partij met de ex-nummer 1, dubbel zo oud. Die laatste was danig gefrustreerd, schreeuwde dikwijls haar onvrede uit en gooide zelfs haar racket op de grond.



Azarenka verontschuldigde zich nadien: "Ik had niet op het veld mogen komen vandaag. De voorbije weken waren uiterst stresserend op persoonlijk vlak. Mijn vorige match putte me volledig uit, maar ik wilde toch spelen voor dit talrijke publiek, dat mij in die match zo gesteund had. Ik wilde het proberen, maar dat was een vergissing", legde Azarenka uit in een communiqué.



De nummer 16 van de wereld maakt een moeilijke tijd door. Als Wit-Russin mag ze - net als de Russen - haar land en vlag niet vertegenwoordigen, ze doet neutraal mee. Ze is een van de weinige sporters van haar land die openlijk de oorlog van Poetin veroordeelt.



Twee weken geleden in Indian Wells begon ze te huilen tijdens haar match tegen de Kazakse Elena Rybakina, die ze finaal zou verliezen. Er volgde geen uitleg.



Daarop sloot Azarenka haar sociale media en verscheen pas vrijdag weer ten tonele in Miami, waarbij ze de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA-54) in een zware driesetter klopte (6-4, 2-6, 7-6 (7/5).