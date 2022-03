Fritz dient gehavende Nadal 1e nederlaag van 2022 toe en wint Indian Wells: "Kon niet normaal spelen"

Nadal, de nummer 4 van de wereld, was nog ongeslagen dit jaar. Hij kroop al vaak door het oog van de naald, in de halve finales nog tegen zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz, maar het geluk van de winnaar van de Australian Open was op. Hij verklaarde na de finale dat hij op het einde van de partij tegen Alcaraz felle pijn kreeg aan zijn linkerbovenlichaam. "Ademen kost moeite. Ik weet niet wat het juist is, maar het is pijnlijk en heel oncomfortabel. Elke keer voelt het alsof een naald prikt." Het was duidelijk dat de Spanjaard, die al veel van zijn lichaam vergde in dit toernooi en dit jaar, niet op zijn best was: hij verloor meteen zijn opslagbeurt, Fritz liep zelfs 4-0 en 5-1 uit. Nadal pakte tussendoor een pijnstiller en kon nog even dreigen (5-3), maar een nieuwe break betekende setwinst voor Fritz na amper 40 minuten. Nadal liet zich medisch behandelen en de krijger in hem kwam in de 2e set toch weer naar boven. Hij brak snel, maar kreeg meteen een rebreak om de oren. De spelletjes werden spannender, Fritz werkte nog 5 breakballen weg, maar liet bij 5-4 een matchpunt liggen op de opslag van de Spanjaard, die zich net nog eens had laten masseren aan zijn rug. Nadal kreeg nog kansen om door de opslag van Fritz te gaan, maar die hield als eerste Amerikaan in de finale in Indian Wells sinds John Isner in 2012 stand. Een tiebreak moest beslissen. Daarin mocht Nadal bij 5-4 in zijn voordeel opslaan, maar hij verloor die 2 ballen. Fritz maakte het af bij zijn 2e matchbal op zijn eigen opslag (7/5).

Nadal: "Alsof een naald me elke keer stak", Fritz: "Dacht aan forfait voor finale"

De 21-voudige grandslamwinnaar kon na Melbourne, de Australian Open en Acapulco geen vierde titel in 2022 en vierde eindzege in Indian Wells op zak steken. "Ik heb 2 weken het beste van mezelf gegeven, maar dit keer was winnen niet mogelijk, ook al vocht ik tot het einde."



Deze keer was het niet zijn linkervoet die hem parten speelde, de voet waaraan hij zich vorig jaar liet opereren, maar een felle pijn aan de linkerzijde van zijn bovenlichaam. "Ik heb last om te ademen. Het is evident dat ik vandaag niet in staat was om de dingen normaal te doen. Ik heb geprobeerd, maar ik verloor tegen een goede speler."



"Het is niet het moment om over mij te praten. Het is zijn dag", feliciteerde Nadal Fritz.



Fritz is de eerste Amerikaanse triomfator in Indian Wells sinds Andre Agassi in 2001. Zijn enige vorige titel was die op gras in 2019 in Eastbourne. En dan te bedenken dat hij de Californische finale bijna niet gespeeld had.



Ook Fritz gaf na de finale toe dat hij niet ongeschonden uit zijn halve finale tegen de Rus Andrej Roeblev kwam. "Ik sloeg toen op het eind mijn rechterenkel om. Ik had last, maar voelde me 's ochtends bij het opstaan goed."



"Maar toen ik wat druk moest zetten bij de opwarming 's ochtends, had ik ongelooflijk veel pijn. Ik was in alle staten en wou huilen omdat ik dacht te moeten opgeven. De dokter heeft de pijn gestild en na wat ballen kloppen voelde ik dat het misschien wel zou kunnen gaan. Uiteindelijk heb ik er in de match geen last van gehad."



En kon hij zijn kinderdroom waarmaken. "Ik kan het nog niet geloven", vertelde hij met tranen in de ogen. "En dat tegen Nadal, dat is de kers op de taart. Ik ben groot geworden met Nadal en Feder, die alles wonnen. Dit is zot."