Elise Mertens laat zich verrassen door 10 jaar jongere wildcardspeelster

Mertens, vrij in de eerste ronde, was nochtans gewaarschuwd. Fruhvirtova is de nummer 3 van de wereld bij de junioren, waar ze vorig jaar de halve finale van Wimbledon speelde. In de eerste ronde had ze de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-66) gewipt met 6-0, 6-4.



Elise Mertens leek de youngster meteen de les te spellen met een servicebreak, maar ze kreeg zelf meteen een rebreak om de oren. Het 7e spelletje was beslissend voor de 1e set: Mertens liep 0-40, maar kon geen break afdwingen.



In het 12e spelletje was het de beurt aan Fruhvirtova om 0-40 uit te lopen, zij brak wel op love.



In de tweede set was het al Mertens wat de klok sloeg, die weer in het eerste spel door de opslag van haar opponente ging. In een mum van tijd stond het 5-1 en 6-2. Je zou dan denken dat het momentum gekeerd was, maar niets was minder waar. Fruhvirtova vermeed weer een break in het openingsspel en gunde Mertens zowaar maar 1 game meer.



Op de beslissende momenten toonde de tiener koelbloedigheid. Ze werkte liefst 9 van de 12 breakkansen van Mertens weg. Die kwam tot 0 procent weggepoetste breakballen (0 op 4).



Na dik 2 uur spelen stond de 7-5, 2-6 en 6-1 op het bord. Mertens loopt op die manier een duel in de derde ronde tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-54) of de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-16) mis.