Déjà-vu: Van Uytvanck peuzelt veterane Zvonareva nog eens op

Zvonareva is de voormalige nummer 2 van de wereld en stond onder meer in de finales van Wimbledon en de US Open. Maar dat is intussen al meer dan een decennium geleden. Dat merkte Van Uytvanck vorige week al in Doha.

Van Uytvanck begon dan ook zonder schroom aan de wedstrijd. 24 minuten en 3 breaks later stond er 6-0 op het scorebord.

Ook in de 2e set kon Zvonareva amper een vuist maken. Uiteindelijk moest de Russin vrede nemen met 3 spelletjes.

Van Uytvanck neemt het in de volgende ronde opnieuw op tegen een Russin: Varvara Gratsjeva, de nummer 71 van de wereld.