David Goffin kruipt in Miami uit het dal en wint eerste ATP-match sinds januari

David Goffin trok niet met het grootste zelfvertrouwen richting Florida. De Belgische nummer één in het mannentennis is bezig aan een dramatisch seizoensbegin en is afgezakt tot plek 70 op de ATP-ranking.

Zowel in Rotterdam, in Doha, in Dubai als in Indian Wells was de eerste ronde meteen het eindstation geweest voor Goffin. In het Challengertoernooi van Phoenix hoopte Goffin vorige week wat dan maar wat vertrouwen op te doen, maar daar sneuvelde hij in de kwartfinales.

In Miami trof hij de Spanjaard Roberto Carballés. Goffin toonde echter een ander gelaat dan de voorbije weken en legde snel zijn wil op aan de Spanjaard. Met solide tennis en een goed draaiende eerste opslag nam hij al snel een break. Bij 2-5 ging hij opnieuw door de service van Carballés: set 1 was binnen.

Goffin voelde dat een langverwachte zege erin zat en dat zorgde aan het begin van set twee voor een dipje. Zijn verloren service maakte hij echter al snel terug goed met een rebreak en daarna kwam onze landgenoot onder stoom. Carballés kwam een tweede break niet meer teboven: 6-3 en boeken toe.

Goffin tankt zo een welgekomen dosis vertrouwen. In de tweede ronde in Miami treft hij wel de nummer 19 van de wereld, Pablo Carreño. Als Goffin ook die klip weet te omzeilen, wacht wellicht een treffen met Jannik Sinner.