David Goffin delft onderspit tegen Spanjaard Busta in Miami

Zijn winst tegen de Spanjaard Roberto Carballes zorgde voor een boost bij Goffin, maar dat volstond niet om Busta opzij te zetten. Goffin wist evenwel dat hij kansen had, want het stond 2-2 in de onderlinge duels, maar die andere wedstrijden waren, toen Goffin nog veel hoger op de ranking stond.



De twee heren sloegen goed op - de eerste opslag bij Goffin draaide aan een hoog percentage, waardoor ze in het begin makkelijk hun servicegames wonnen. Tot Busta bij 3-2 d eerste en enige breakbal van de eerste set verzilverde. Dat volstond voor set 1: 6-3.



In de tweede set verliepen de opslagspelletjes van Goffin moeizamer, tot 2-2 ging het nog gelijk op, maar daarna won Busta alle games: 6-2. In de laatste 2 games haalde Goffin geen punt. Busta, de derde van Tokio 2020, gaf in de hele match ook geen enkele breakkans weg.