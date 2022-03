Belgisch-Oekraïense Zanevska verliest zware en emotionele partij tegen Oekraïense Kostyuk

Vorige week postte Zanevska, die sinds 2016 uitkomt voor België, een emotioneel bericht op Instagram. "Ik ben geboren in Odessa en mijn familie is nu nog in Oekraïne", schreef ze. "Ik maak me zorgen over mijn familie en vrienden. En ik maak me zorgen over deze wereld. Deze haat tussen de mensen zal nog eeuwen gevolgen hebben."

Toch probeert Zanevska zich op haar sport te concentreren en in Indian Wells kreeg ze een duel voorgeschoteld tegen Marta Kostyuk. Niet alleen sportief een zware dobber, maar ook emotioneel want Kostyuk is een Oekraïense.

Beide speelsters kwamen in gele en blauwe kleuren het terrein op en na de match volgde er een warme omhelzing. De partij zelf duurde maar liefst 3 uur en 6 minuten. In set 1 trok Zanevska na de tiebreak aan het langste eind, in set twee kregen we het omgekeerde scenario.

Zanevska stond in set 3 5-3 voor, maar Kostyuk kwam terug en ging nog twee keer door de opslag van onze landgenote. Na 38 spelletjes was de emotionele wedstrijd voorbij.