Alison Van Uytvanck werkt zich voorbij eerste horde in Indian Wells

Van Uytvanck maakte twee keer de beste start in de sets, maar kon dat niet omzetten in vlotte setwinst. In set 1 kwam ze 4-1 voor, in set 3-1. Maar Galfi gaf zich in het hun eerste onderlinge duel niet zomaar gewonnen.



De Hongaarse werkte een setpunt weg bij 5-4 en dwong een tiebreak af. Daarin had Van Uytvanck de bovenhand: het eerste setpunt was het goede: 7/3.



In de tweede set moest onze landgenote 2 breakkansen op 3-3 wegwerken, waarna ze bij 5-2 een eerste opslagbeurt voor de match nog weggaf. Bij 5-4 was de eerste matchbal wel de goede.



In de volgende ronde wacht Van Uytvanck de Kazakse Elena Rybakina (WTA-20), die als 17e reekshoofd vrij was in de eerste ronde. De twee speelden al 2 keer tegen elkaar, 2 keer won de Kazakse.