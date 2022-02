Spaans toptalent Alcaraz dwingt Schwartzman op de knieën in Rio de Janeiro

In Rio de Janeiro werden vandaag zowel de halve finales als de finale afgewerkt op het Braziliaanse gravel.



Terwijl de jonge Alcaraz zich met 6-2 en 7-5 voorbij de Italiaan Fognini (ATP-38) wurmde, nam Schwartzman in zijn halve finale de maat van zijn landgenoot Cerundolo (ATP-100) met 7-6 en 6-3.



Hoewel Alcaraz al snel een break moest ondergaan, vocht de Spanjaard zich terug in de wedstrijd. Bij een 4-4-stand ging het toptalent vervolgens zelf door de opzet van Schwartzman om set 1 met 6-4 binnen te halen.



Ook in set 2 verzilverde Schwartzman meteen een breakpunt, maar dat bleek uiteindelijk maar een doekje voor het bloeden. Alcaraz reageerde als een wesp gestoken en sloeg zich vlot naar een 6-2-eindstand.



Voor de 18-jarige Alcaraz is het de derde titel in zijn nog jonge loopbaan.