Na 3 verloren finales knoopt Andrej Roebljov aan met 9e toernooizege

Andrej Roebljov (ATP-7) hunkerde al bijna een jaar naar een nieuwe toernooizege. Maar met Felix Auger-Aliassime (ATP-9) kreeg hij wel een taaie klant tegenover zich. De Canadees versloeg vorig weekend nog Stefanos Tsitsipas in de finale in Rotterdam.



Beide finalisten maakten er een spannend kijkstuk van. Het punt van de wedstrijd kwam op naam van Roebljov. In het 5e spelletje van set 1 toverde hij een smash dicht bij zijn lichaam om in een backhand winner.



Roebljov won de 1e set met 7-5. In de tiebreak zette de 24-jarige Rus ook de 2e set naar zijn hand. Na verloren finales in Monte Carlo, het Duitse Halle en Cincinnati proeft Roebljov weer van de honingzoete smaak van een toernooizege.



Auger-Aliassime kan zich troosten met het feit dat hij in de finale 3 aces meer sloeg dan Roebljov (12 tegenover 9).