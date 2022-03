LIVESTREAM Daviscup: Gemiste matchpunten in dubbelspel, Goffin met rug tegen de muur tegen Ruusuvuori

16:17 16 uur 17. Goffin moet winnen tegen Ruusuvuori . Het begin van een ongetwijfeld enerverende tennisnamiddag/avond is aangebroken. Goffin neemt het op tegen de Fin Ruusuvuori en kan niet anders dan winnen. Als Goffin erin slaagt om te winnen dan is het aan Zizou Bergs om later vandaag België naar de finaleronde van de Daviscup te meppen tegen Otto Virtanen. . Goffin moet winnen tegen Ruusuvuori Het begin van een ongetwijfeld enerverende tennisnamiddag/avond is aangebroken. Goffin neemt het op tegen de Fin Ruusuvuori en kan niet anders dan winnen. Als Goffin erin slaagt om te winnen dan is het aan Zizou Bergs om later vandaag België naar de finaleronde van de Daviscup te meppen tegen Otto Virtanen.

Goffin-Ruusuvuori en Bergs-Virtanen. Later deze namiddag zijn er nog de enkelwedstrijden van David Goffin (ATP-68), tegen Emil Ruusuvuori (ATP-71), en Zizou Bergs (ATP-163), tegen Otto Virtanen (ATP-405). De Belgen moeten beide duels winnen om zich nog te kunnen kwalificeren. Na de eerste dag was de tussenstand 1-1 na overwinningen van Goffin, tegen Virtanen, en Ruusuvuori, tegen Bergs. Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met 16, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt. Kroatië plaatste zich als runner-up van vorig jaar rechtstreeks, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard. Titelverdediger Rusland is tot nader order geschorst, na de inval in Oekraïne.



Na de eerste dag was de tussenstand 1-1 na overwinningen van Goffin, tegen Virtanen, en Ruusuvuori, tegen Bergs.



Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met 16, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt. Kroatië plaatste zich als runner-up van vorig jaar rechtstreeks, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard. Titelverdediger Rusland is tot nader order geschorst, na de inval in Oekraïne.

15:25 Pijnlijke nederlaag voor Goffin en Gillé. 15 uur 25. Pijnlijke nederlaag voor Goffin en Gillé

15:21 15 uur 21. Goffin en Gillé laten matchpunt liggen, Finland wint dubbel. België heeft het dubbelspel verloren, de openingsmatch van dag 2 in Finland. David Goffin, de vervanger van Joran Vliegen, die gisteren positief testte op corona, en Sander Gillé maakten een set achterstand goed. Een derde set tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori moest de beslissing brengen. Daarin liepen de Belgen 3-0 uit, maar de Finnen gaven zich voor 4.000 à 5.000 enthousiaste thuisfans niet gewonnen. Ze maakten er 4-4 van. Ze werkten ook 2 Belgische matchpunten weg bij hun volgende opslagspel. Een tiebreak moest beslissen: daarin kwamen de Belgen 3-1 achter, daar maakten Goffin en Gillé 4-5 van. Maar de laatste twee punten waren voor de Finnen. Een dubbele fout van Goffin op hun eerste matchpunt was België fataal. 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) in 2 uur en 8 minuten. . Goffin en Gillé laten matchpunt liggen, Finland wint dubbel België heeft het dubbelspel verloren, de openingsmatch van dag 2 in Finland. David Goffin, de vervanger van Joran Vliegen, die gisteren positief testte op corona, en Sander Gillé maakten een set achterstand goed. Een derde set tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori moest de beslissing brengen.



Daarin liepen de Belgen 3-0 uit, maar de Finnen gaven zich voor 4.000 à 5.000 enthousiaste thuisfans niet gewonnen. Ze maakten er 4-4 van. Ze werkten ook 2 Belgische matchpunten weg bij hun volgende opslagspel.



Een tiebreak moest beslissen: daarin kwamen de Belgen 3-1 achter, daar maakten Goffin en Gillé 4-5 van. Maar de laatste twee punten waren voor de Finnen. Een dubbele fout van Goffin op hun eerste matchpunt was België fataal. 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) in 2 uur en 8 minuten.

15:20 15 uur 20. Dit is een mokerslag voor België. Dirk Gerlo. Dit is een mokerslag voor België. Dirk Gerlo

14:48 14 uur 48. Daviscup: 1-1 tussen Finland en België na eerste dag. Daviscup: 1-1 tussen Finland en België na eerste dag

Goffin vervangt Vliegen in dubbelspel. David Goffin vervangt Joran Vliegen voor de dubbelwedstrijd tegen Finland. Vliegen testte vrijdag positief op het coronavirus en zit in isolatie. Aan de zijde van Vliegens vaste dubbelpartner Sander Gillé neemt Goffin het op tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori. Na de dubbelwedstrijd speelt Goffin tegen Ruusuvuori. Bergs neemt het in de slotmatch op tegen Virtanen.

23:34 23 uur 34. De besmetting van Joran Vliegen komt onverwacht omdat we zeer goed hebben opgelet. Het is heel slecht nieuws, maar we moeten het accepteren. We bekijken morgen hoe we dat probleem oplossen, ik ga nu nog niets prijsgeven. In december heb ik met Joran en Sander Gillé al gesproken over een situatie als deze. Ze hebben aangegeven wie ze dan graag zouden zien spelen. Johan Van Herck. De besmetting van Joran Vliegen komt onverwacht omdat we zeer goed hebben opgelet. Het is heel slecht nieuws, maar we moeten het accepteren. We bekijken morgen hoe we dat probleem oplossen, ik ga nu nog niets prijsgeven. In december heb ik met Joran en Sander Gillé al gesproken over een situatie als deze. Ze hebben aangegeven wie ze dan graag zouden zien spelen. Johan Van Herck

23:33 23 uur 33. Het was zeker niet het beste duel van David Goffin, maar hij heeft gevochten tot het einde. Deze zege kan heel belangrijk zijn voor hem. Nadien speelde Zizou Bergs een goede match tegen een sterke tegenstander. Hij heeft alles geprobeerd, dat verdient respect. Hij mag fier zijn. Maar het volstond niet voor de zege. . Johan Van Herck. Het was zeker niet het beste duel van David Goffin, maar hij heeft gevochten tot het einde. Deze zege kan heel belangrijk zijn voor hem. Nadien speelde Zizou Bergs een goede match tegen een sterke tegenstander. Hij heeft alles geprobeerd, dat verdient respect. Hij mag fier zijn. Maar het volstond niet voor de zege. Johan Van Herck

22:45 22 uur 45. Ik ben uiteraard ontgoocheld met het resultaat. Ik was gekomen voor meer, maar moet toegeven dat mijn tegenstander gewoon beter was vandaag. Zizou Bergs. Ik ben uiteraard ontgoocheld met het resultaat. Ik was gekomen voor meer, maar moet toegeven dat mijn tegenstander gewoon beter was vandaag. Zizou Bergs

Strijdvaardige Bergs redt het niet: 6-3 en 7-5. Zizou Bergs heeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen gegeven. Tegen zijn Finse tegenstander Emil Ruusuvuori werkte Bergs bij 5-4 in de 2e set 2 matchpunten weg. Onze landgenoot blonk uit met schitterende slagen. Hij domineerde Ruusuovori ook in de aces, maar de Fin speelde secuurder dan Bergs.



Onze landgenoot blonk uit met schitterende slagen. Hij domineerde Ruusuovori ook in de aces, maar de Fin speelde secuurder dan Bergs.

21:25 21 uur 25. We hebben de voorbije 3 minuten een fenomenale Bergs aan het werk gezien. Dirk Gerlo (in Sporza op Radio 1). We hebben de voorbije 3 minuten een fenomenale Bergs aan het werk gezien Dirk Gerlo (in Sporza op Radio 1)

Vliegen 5 dagen in quarantaine. Na zijn positieve coronatest moet Joran Vliegen tot en met volgende week woensdag in quarantaine blijven. Vliegen zou normaal gezien morgen aan de zijde van zijn vaste dubbelpartner Sander Gillé het dubbelspel afwerken tegen Emil Ruusuvuori en Harri Heliovaara. Wie de plek inneemt van Vliegen is nog niet bekend.

Bergs op achterstand. Tegen de hoger geplaatste Ruusuvuori (ATP-71) liet Zizou Bergs (ATP-163) mooie dingen zien, maar de Fin serveerde de set netjes uit. Geen drama voor Bergs, die nu wel vol aan de bak moet in de 2e set.

Bergs is begonnen aan duel 2. Zet Zizou Bergs (ATP-163) België op rozen tegen Finland? Dan moet hij voorbij Emil Ruusuvuori (ATP-71). Kijk nu naar de wedstrijd met livestream.

19:51 19 uur 51. Er bestaan geen kleine overwinningen. Elke overwinning is belangrijk. David Goffin. Er bestaan geen kleine overwinningen. Elke overwinning is belangrijk. David Goffin

