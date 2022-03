LIVESTREAM: Brengt David Goffin België op voorsprong in Daviscup-duel met Finland?

16:51 16 uur 51. Goffin opent confrontatie tegen Finland. Het openingsduel zou op papier een hapklare brok moeten zijn voor David Goffin (ATP-68). Zijn tegenstander Otto Virtanen is het nummer 405 van de wereld. "Maar in de Daviscup is alles mogelijk", zegt Daviscup-kapitein Johan Van Herck. . Goffin opent confrontatie tegen Finland Het openingsduel zou op papier een hapklare brok moeten zijn voor David Goffin (ATP-68). Zijn tegenstander Otto Virtanen is het nummer 405 van de wereld. "Maar in de Daviscup is alles mogelijk", zegt Daviscup-kapitein Johan Van Herck.

Tegenvaller voor de Belgen. Joran Vliegen legde namelijk een positieve coronatest af en moet in isolatie. Het duel tegen Finland gaat wel gewoon door.

De ontmoeting tussen Finland en België is met livestream te bekijken in onze app. Vandaag begint David Goffin om 17 u aan zijn wedstrijd, daarna speelt Zizou Bergs. Zaterdag kunt u de resterende duels bekijken vanaf 13 u.

Zizou Bergs: "Ik geloof erin dat wij als team de betere zullen zijn". De 22-jarige Zizou Bergs neemt het vrijdag op tegen Emil Ruusuvuori, de nummer 71 van de wereld. Onze landgenoot heeft er zin in en gelooft in de kansen van zijn team. "Ik ben megaexcited om morgen aan de slag te gaan. Het is leuk dat het team vertrouwen in mij heeft en dat ik mag starten tegen Ruusuvuori." "Ik ga niet liegen, maar ik denk dat we lichtjes de favoriet zijn. Dat neemt niet weg dat het een close ontmoeting zal worden. In de Daviscup kan alles: iedereen kan van iedereen winnen en dat maakt deze ontmoeting zo fijn. De emoties gaan zeer hoog oplopen en dat maakt het opwindend."

Johan Van Herck: "In de Daviscup kan alles gebeuren". Daviscup-kapitein Johan Van Herck is vooral op zijn hoede voor Emil Ruusuvuori. De 22-jarige Fin, 71e op de wereldranglijst, speelde eerder dit jaar een finale in Pune en een halve finale in Melbourne. Hij speelde ook sterk in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9). Hij verloor uiteindelijk in 5 sets. "Hij zal de absolute leider van Finland zijn, hij kende een geweldige start van het seizoen. Harri Heliovaara (50e in de wereld in het dubbelspel) is ook veel aan het winnen. Ik denk dat Ruusuvuori 3 wedstrijden zal spelen (twee enkelspelen en het dubbelspel)." "Hun tweede speler, Otto Virtanen (ATP-405), is niet zo goed aan zijn seizoen begonnen. Maar we weten dat in de Daviscup alles kan gebeuren."



We kennen elkaars resultaten, maar dit is echt heel anders, het is de Daviscup. We hebben een hele structuur achter de spelers om ze in de beste omstandigheden te krijgen op alle niveaus: fysiek, mentaal, technisch en tactisch. Daviscup-kapitein Johan Van Herck

Finland heeft een sterk team en Emil Ruusuvuori is een zeer goede speler, vooral op indoor hardcourt. In het dubbelspel is Harri Heliovaara ook erg gevaarlijk. Van de anderen weet ik iets minder, maar we zullen nog wat video's bekijken om ze te bestuderen. Kimmer Coppejans

Bergs: "Geen enkele wedstrijd wordt makkelijk". Zizou Bergs, die Emil Ruusuvuori zeer goed kent van het juniorencircuit, verwacht een "spannende" ontmoeting. "Ik denk dat geen enkele wedstrijd makkelijk zal zijn, iedereen heeft een kans om te winnen in elke wedstrijd. Het wordt heel spannend en er zal veel opwinding zijn," zei Bergs.



Ik denk dat België licht favoriet is. Ik hoop dat we die status kunnen rechtvaardigen. We hebben het team om dat te doen. Kimmer Coppejans