Bereikt ook Alison Van Uytvanck de 8e finales in Doha? Dan moet ze wel voorbij de Zwitserse Jil Teichman, die goed in vorm is. In de 1e ronde wipte de nummer 41 van de wereld al Angelique Kerber en vorige week klopte ze Kirsten Flipkens en Elise Mertens in Dubai. Geen eenvoudige opdracht dus voor Van Uytvanck.