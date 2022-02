Elise Mertens moest in de eerste ronde in Doha al stevig knokken, maar waarschijnlijk zal ze nog wat dieper moeten graven tegen Petra Kvitova. De Tsjechische voormalige nummer 2 van de wereld verdedigt haar titel in Qatar. Ze heeft ook twee eindzeges op Wimbledon op haar palmares staan. "Ik zal op de afspraak moeten zijn", besefte Mertens.