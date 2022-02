David Goffin verloor dit seizoen al vier keer in zes toernooien in de eerste ronde. Tegen de kwalificatiespeler Taro Daniel hoopt de Luikenaar in Dubai eindelijk nog eens door te stoten naar de 2e ronde. Alleen in Sydney en Montpellier lukte dat dit jaar al. Het is de eerste confrontatie tussen Goffin en de 29-jarige Japanner.