Kwartfinales zijn eindstation voor Elise Mertens: 1e reekshoofd Sakkari te sterk in Sint-Petersburg

Hoewel Elise Mertens met de Griekse Maria Sakkari een stevig affiche kreeg voorgeschoteld, begon ze wel voortvarend aan haar partij.



Mertens ontwikkelde meteen een hoog tempo en liep in de eerste set zelfs uit tot 2-4. Het was meteen het sein voor Sakkari om een tandje hoger te schakelen in Rusland.



De Griekse vocht zich terug in de set en sleepte er vervolgens een tiebreak uit. In die tiebreak kreeg Mertens 3 setpunten, maar slaagde ze er niet in die te verzilveren. Sakkari profiteerde ten volle en haalde set 1 uiteindelijk toch binnen.



Het bleek het breekpunt voor Mertens, want in set 2 liep Sakkari meteen uit tot 5-0. De Belgische vocht zich wel nog terug tot 5-2, maar moest zich na ruim 2 uur dan toch gewonnen geven.